В Новосибирске водитель внедорожника устроил ДТП с пострадавшими и скрылся

ДТП произошло ночью 21 сентября. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Ночью 21 сентября в Новосибирске произошло ДТП с пострадавшими. Водитель внедорожника Great Wall Hover проехал на красный свет и врезался в автомобиль Nissan Almera.

Как сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску, после столкновения «Ниссан» отлетел в металлическое ограждение. Все случилось напротив дома № 54 по улице Красный проспект. Водитель внедорожника скрылся, бросив свою машину.

В ДТП пострадали 57-летний водитель «Ниссана» и его 26-летняя пассажирка.

− По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проводится административное расследование, − заявили в ГИБДД.

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