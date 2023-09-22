Последний день жары: 22 сентября в Новосибирске потеплеет до +21

После 20-градусного тепла в Новосибирске резко похолодает.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Пятница, 22 сентября, станет последним теплым днем на этой неделе. Днем синоптики обещают +19…+21 градус, но к вечеру похолодает до +8…+10.
— Будет безоблачное небо, без осадков. Западный ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.
По Новосибирской области синоптики прогнозируют ясный безоблачный день в большинстве районов. По северо-западу местами возможны кратковременные дожди и грозы. Температура повысится до +18…+23 градусов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер