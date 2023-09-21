В Новосибирской области 19 классов отправили на дистант из-за ОРВИ и гриппа

В новосибирских школах целые классы начали уходить на дистант.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В новосибирских школах целые классы начали уходить на дистант. А все из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом среди обучающихся.
По данным на 20 сентября, приостановлена деятельность 19 классов. Формат обучения пришлось поменять в 14 школах на территории Новосибирской области, сообщает «Сибкрай» со ссылкой на Министерство образования региона.
В Минобре подчеркнули, что директора имеют право приостановить образовательную деятельность, если в классе отсутствует 20 и более процентов учеников. Там добавили, что процесс обучения организуют с использованием дистанционных технологий.
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