В Новосибирской области 19 классов отправили на дистант из-за ОРВИ и гриппа

В новосибирских школах целые классы начали уходить на дистант. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В новосибирских школах целые классы начали уходить на дистант. А все из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом среди обучающихся.

По данным на 20 сентября, приостановлена деятельность 19 классов. Формат обучения пришлось поменять в 14 школах на территории Новосибирской области, сообщает «Сибкрай» со ссылкой на Министерство образования региона.

В Минобре подчеркнули, что директора имеют право приостановить образовательную деятельность, если в классе отсутствует 20 и более процентов учеников. Там добавили, что процесс обучения организуют с использованием дистанционных технологий.

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