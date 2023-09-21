Станцию «Инскую» в Новосибирске оцепили люди в форме. Фото: ACT-54Black.
В Новосибирске правоохранители оцепили станцию Инскую. Произошло это рано утром 21 сентября.
– В здание вокзала пассажиров запускают, а вот доступ на парковку ограничен, – сообщили в телеграм-канале ACT-54Black.
На парковке, уточнили новосибирцы, проводили поисковые мероприятие.
В УТ МВД по Новосибирской области объяснили, что это было:
– Проводятся плановые ведомственные учения, – сообщили в пресс-службе УТ МВД СФО.
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