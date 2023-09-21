Судебные приставы арестовали ячейки в стене скорби Новосибирского крематория

Судебные приставы опечатали 50 ниш скорби. Фото: ГУ ФССП России по НСО

В стене скорби на территории Новосибирского крематория арестовали ячейки, предназначенные для урн с прахом. Об этом сообщили в ГУ ФССП России по региону.

У организации, работающей в сфере похоронного дела, накопился крупный долг. Часть суммы она оплатила напрямую в налоговую инспекцию. Остаток долга составил 976 тысяч рублей.

На прием к судебному приставу пришла директор данной организации. Она призналась, что необходимой суммы нет, так как ячейки плохо продаются. Информация о непростой финансовой ситуации подтвердилась через кредитные организации.

Выяснилось, что из имущества у должника имеются бетонные ниши скорби.

− Судебные приставы-исполнители установили местонахождение имущества должника, которое находилось на территории Новосибирского крематория. На месте составили акт о наложении ареста на 50 ниш скорби, которые тут же опечатали, − говорится в публикации.

Если задолженность не погасят, ячейки передадут в специализированную организацию для продажи. А вырученные деньги пойдут в счет погашения долга.

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