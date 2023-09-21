Новосибирцы получили в ВТБ более 1,5 млрд рублей автокредитов

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Всего за восемь месяцев банк предоставил жителям региона более 1,5 млрд рублей кредитов на покупку автомобилей. Объем продаж за этот период более чем в 3 раза превысил показатель всего 2022 года. С января по август кредиты на покупку транспортных средств получили более 1,3 тыс. заемщиков банка. Средний размер одного автокредита составил 1,1 млн рублей.

– В летний период спрос на автокредиты продемонстрировал рекордные показатели. Объем августовских продаж вырос на 20% по сравнению с результатом июля, превысив 400 млн рублей. Продажи продолжает «драйвить» накопленный ранее спрос, а также укрепление позиций азиатских брендов на российском рынке. Кроме того, все больше автодилеров расширяют линейку за счет сегмента подержанных автомобилей, что ведет к перетоку авто с пробегом из сегмента c2c в сегмент b2c. В свою очередь, банки также развивают продуктовые предложения. В частности, на динамику роста выдач существенно повлияло появление нового продукта – автокредита наличными, – прокомментировала управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин.

Интерес заемщиков по-прежнему концентрируется в сегменте машин с пробегом. По данным банка, в последний летний месяц россияне провели с ними порядка 70% сделок, лидерами стали подержанные Kia, Hyundai и Toyota. При этом продолжает расти доля отечественных и китайских брендов: на них пришлось 48,5% в общем объеме продаж автомобилей.

В целом по стране с начала года выдачи автокредитов составили около 928 млрд рублей и на 30% «обогнали» показатель всего 2022 года. В ВТБ за этот период средства на покупку транспортных средств получили более 90 тысяч заемщиков, а общий объем сделок превысил 116 млрд рублей. Это почти в три раза больше результата за аналогичный период 2022 года и на 85% - 2021 года.