Экс-начальник Центрального ОБЭП Новосибирска останется в СИЗО до 20 ноября

Умеров будет находиться в СИЗО до 20 ноября.
Фото: Мария НОВИКОВА
Бывшему начальнику ОБЭП Центрального района Новосибирска Александру Умерову продлили срок содержания под стражей. Его задержали за получение взяток в крупном размере.
Умеров будет находиться в СИЗО до 20 ноября. Постановление вынес Дзержинский районный суд.
Экс-главу Центрального ОБЭП подозревают в получении взяток за крышевание игорного бизнеса. За это же задержали нескольких его подчиненных.
Также суд продлил срок нахождения под домашним арестом в отношении Владимира Костюченко – до 20 ноября. Ему вменяют дачу взятки должностному лицу, сообщили в группе судов общей юрисдикции региона.
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