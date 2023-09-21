Экс-начальник Центрального ОБЭП Новосибирска останется в СИЗО до 20 ноября

Умеров будет находиться в СИЗО до 20 ноября. Фото: Мария НОВИКОВА

Бывшему начальнику ОБЭП Центрального района Новосибирска Александру Умерову продлили срок содержания под стражей. Его задержали за получение взяток в крупном размере.

Умеров будет находиться в СИЗО до 20 ноября. Постановление вынес Дзержинский районный суд.

Экс-главу Центрального ОБЭП подозревают в получении взяток за крышевание игорного бизнеса. За это же задержали нескольких его подчиненных.

Также суд продлил срок нахождения под домашним арестом в отношении Владимира Костюченко – до 20 ноября. Ему вменяют дачу взятки должностному лицу, сообщили в группе судов общей юрисдикции региона.

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