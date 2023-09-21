За 10 минут до этого говорила с мамой: в Новосибирске первоклассница заперлась в квартире и перестала выходить на связь

Первоклассница заперлась в квартире и перестала выходить на связь в Новосибирске. Фото: МАСС.

На улицу Татьяны Снежиной спасателей вызвала мама семилетней девочки. Взволнованная женщина сообщила, что ее маленькая дочь не открывает дверь, не отвечает на звонки.

– Со слов женщины, она разговаривала с дочкой за 10 минут до прихода домой. Когда пришла, дверь была закрыта изнутри, – говорится в сводке МАСС.

Специалисты обеспечили доступ в помещение. Оказалось, что первоклассница крепко спала. Так, что ничего не слышала.

С девочкой все в порядке. Её переедали успокоившейся маме.

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