За 10 минут до этого говорила с мамой: в Новосибирске первоклассница заперлась в квартире и перестала выходить на связь

Первоклассница заперлась в квартире и перестала выходить на связь в Новосибирске. Фото: МАСС.
На улицу Татьяны Снежиной спасателей вызвала мама семилетней девочки. Взволнованная женщина сообщила, что ее маленькая дочь не открывает дверь, не отвечает на звонки.
– Со слов женщины, она разговаривала с дочкой за 10 минут до прихода домой. Когда пришла, дверь была закрыта изнутри, – говорится в сводке МАСС.
Специалисты обеспечили доступ в помещение. Оказалось, что первоклассница крепко спала. Так, что ничего не слышала.
С девочкой все в порядке. Её переедали успокоившейся маме.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер