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НовостиОбщество21 сентября 2023 1:58

Густой осенний туман накрыл Новосибирск утром 21 сентября

После того, как дымка рассеется, в городе будет солнечно и тепло
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Густой осенний туман накрыл Новосибирск утром 21 сентября. Фото: предоставлено Натальей Лощиловой.

Густой осенний туман накрыл Новосибирск утром 21 сентября. Фото: предоставлено Натальей Лощиловой.

Утром 21 сентября Новосибирск окутал густой осенний туман. Он молочной дымкой опустился на улицы города.

– И красиво, и видимость плохая, – поделились с КП-Новосибирск читатели.

После того как туман рассеется, в городе будет по-летнему тепло и солнечно. Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра прогнозируют небольшую облачность и отсутствие осадков. А воздух прогреется до +20…+22 градусов.

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