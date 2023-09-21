Густой осенний туман накрыл Новосибирск утром 21 сентября. Фото: предоставлено Натальей Лощиловой.
Утром 21 сентября Новосибирск окутал густой осенний туман. Он молочной дымкой опустился на улицы города.
– И красиво, и видимость плохая, – поделились с КП-Новосибирск читатели.
После того как туман рассеется, в городе будет по-летнему тепло и солнечно. Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра прогнозируют небольшую облачность и отсутствие осадков. А воздух прогреется до +20…+22 градусов.
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