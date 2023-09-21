В Новосибирске на Первомайке из окна скинули телевизор. Фото: "Моя Первомайка".
В Первомайском районе Новосибирске неизвестный выбросил из окна телевизор. Об этом в соцсети рассказали очевидцы.
– Произошло это в доме по ул. Одоевского, ½. Телевизор выбросили из окна в половине четвертого утра 20 сентября, – рассказали в паблике «Моя Первомайка».
Никто в результате этого, к счастью, не пострадал. По какой причине ТВ скинули из окна, неизвестно.
Напомним, в Новосибирске молодые люди выбросили из окна старое кресло. Оно упало на голову пенсионерке, гулявшей с собакой, и убило ее.
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