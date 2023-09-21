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НовостиОбщество21 сентября 2023 1:49

В Новосибирске на Первомайке из окна скинули телевизор

Техника чудом никого не задавила
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске на Первомайке из окна скинули телевизор. Фото: "Моя Первомайка".

В Новосибирске на Первомайке из окна скинули телевизор. Фото: "Моя Первомайка".

В Первомайском районе Новосибирске неизвестный выбросил из окна телевизор. Об этом в соцсети рассказали очевидцы.

– Произошло это в доме по ул. Одоевского, ½. Телевизор выбросили из окна в половине четвертого утра 20 сентября, – рассказали в паблике «Моя Первомайка».

Никто в результате этого, к счастью, не пострадал. По какой причине ТВ скинули из окна, неизвестно.

Напомним, в Новосибирске молодые люди выбросили из окна старое кресло. Оно упало на голову пенсионерке, гулявшей с собакой, и убило ее.

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