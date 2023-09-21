В Новосибирской области прокуратура выявила нарушения на 934 остановках

В Новосибирской области на 934 остановках выявили нарушения. Фото: прокуратура НСО

В Новосибирской области на 934 остановках выявили нарушения. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

− В Новосибирской области прокуроры провели проверки наличия остановочных павильонов, остановок на путях движения общественного транспорта по регулярным маршрутам, а также соответствия имеющихся остановок общественного транспорта обязательным требованиям, − говорится в публикации.

Выяснилось, что на некоторых участках нет остановочных павильонов и посадочных площадок. Где-то отсутствует освещение, мусорки или другие обязательные элементы.

В итоге прокуроры внесли 132 представления, в суд направили 78 исков. Возбуждено 11 дел об административных правонарушениях. 43 лица привлекли к дисциплинарной ответственности, четырех − к административной. Назначены штрафы на общую сумму 80 тысяч рублей.

Благодаря вмешательству прокуратуры 105 остановок уже привели в нормативное состояние.

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