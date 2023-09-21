Показал характер: в Новосибирском зоопарке виверровый кот не хотел выходить к посетителям

Кот забрался в будку так, что оттуда торчала только его голова. Фото: стоп-кадр из видео Анны Новиковой

У виверрового котика из Новосибирского зоопарка выдался неудачный день. Красавец с большими выразительными глазами решил спрятаться от посетителей в своем домике.

Животное сняла на камеру постоянная посетительница зверинца Анна Новикова. Видео она опубликовала на своем YouTube-канале.

По всей видимости, пушистый обитатель зоопарка устал от всеобщего внимания. Он забрался в будку так, что оттуда торчала только его голова. Кот сердито смотрел по сторонам, всем своим видом демонстрируя, что он не в духе.

Вскоре к нему подошел сородич и «уговорил» выйти из домика.

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