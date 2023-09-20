В Новосибирске доберманша, которую нашли в пальто на морозе, попала в больницу

В Новосибирске доберманша, которую нашли на улице в пальто, попала в больницу. Фото: "Приют Академгородка"

В Новосибирске доберманша, которую нашли на улице в пальто, попала в больницу. В ветклинике она оказалась уже после жизни у нового хозяина. По словам волонтеров, собаку, которую должны были стерилизовать, родила щенков. И роды дались ей нелегко.

Собаку забрали в ветклинку и прооперировали. Как оказалось, у нее не вышел послед после родов, и началось воспаление. Добермана удалось спасти, но собака остается в тяжелом состоянии. Волонтеры приюта считают, что новый владелец решил использовать собаку для разведения щенков.

— Собака родила вопреки всем нашим договоренностям. Роды были неудачными для собаки. Как оказалось, послед не вышел, началось воспаление. Неделю понадобилось хозяину, чтобы понять, что собаку нужно везти к ветеринару, — сообщили в паблике Вконтакте «Приют Академгородка». — В какой момент он понял, что бизнес на щенках не удался, не знаю. Но решение об утоплении щенков было принято. И решение написать мне, слава Богу, тоже было принято.

Возвращать собаку владельцу зоозащитники не планируют.

Напомним, добермана Герду нашли привязанной на морозе. Ранее хозяйка животного умерла, ее бесплатно забрала молодая пара. Но в первые дни новоиспеченные хозяева стали продавать питомца. В какой-то момент хозяева ехали с собакой на машине, когда та выпрыгнула из авто и сбежала.

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