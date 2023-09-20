Рядом с аэропортом Толмачево появится особая экономическая зона

В Новосибирской области недалеко от аэропорта Толмачево появится особая экономическая зона. Фото: Правительство НСО

В Новосибирской области недалеко от аэропорта Толмачево появится особая экономическая зона. Там будет действовать льготный режим для предпринимателей и сможет применяться процедура свободной таможенной зоны.

— Предварительно ОЭЗ займет территорию порядка 600 гектар в 9 километрах от международного аэропорта «Толмачёво», в 3, 5 километрах от Транссибирской железнодорожной магистрали и в непосредственной близости от крупнейшего за Уралом мультимодального транспортно-логистического центра «Сибирский», который расположен в Промышленно-логистическом парке Новосибирской области, — сообщает правительство региона.

Территория новой экономической зоны будет обеспечена всей необходимой инженерной и дорожно-транспортной инфраструктурой.

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