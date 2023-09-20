Более 11 тысяч новосибирцев проголосовали за достижения региона. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Порядка 11,5 тысяч новосибирцев проголосовали за достижения региона. Голосование проводится в рамках проекта «Достижения.рф».

Выбранные горожанами достижения представят на международной выставке-форуме «Россия» в Москве.

В число достижений Новосибирской области вошли десять проектов. Среди них Бугринский мост, Технопарк Новосибирского Академгородка, «Сибирь-Арена», Новосибирский драмтеатр, парк «Россия – моя история», Государственный концертный зал имени Каца, Новосибирский центр волейбола, робот Николай, передовой научно-технологический центр по разработке современных катализаторов, ведущий разработчик и производитель медицинских изделий для эндоваскулярной хирургии.

На сайте представлены фотография проекта, описание и количество отданных ему голосов.

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