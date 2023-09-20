Похолодание придет к выходным: на Новосибирск надвигается арктический фронт

На Новосибирск надвигается арктический фронт. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Новосибирск надвигается холодный арктический фронт. По информации Западно-Сибирского гидрометцентра, температура воздуха понизится к выходным.

Так, в субботу, 23 сентября, ночью термометры покажут +7...+9 градусов. Днем потеплеет до +10...+12 градусов. При этом будет идти дождь с грозой. Также ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

В воскресенье, 24 сентября, столбики термометров понизятся еще на несколько градусов. Ночью температура воздуха будет около +4 градусов. Днем поднимется до +8...+10 градусов. В течение дня прогнозируется небольшой дождь.

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