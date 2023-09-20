В Новосибирске снова пропала 15-летняя девочка по имени Мишель. Фото: "ЛизаАлерт НСО"

В Новосибирске снова пропала 15-летняя девочка по имени Мишель. Ее искали на прошлой неделе, однако 19 сентября девочка снова пропала.

— Приметы: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, черные волосы, карие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирской области». — На момент своего исчезновения, девочка была одета в черно-спортивную куртка, серые джинсы, черно-белые кроссовки.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может быть Мишель или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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