В Новосибирске грабитель напал на мужчину и отобрал золотую цепочку

В Новосибирске грабитель напал на мужчину и забрал золотую цепочку. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Заельцовском районе Новосибирска на мужчину напал грабитель и отобрал золотую цепочку. Происшествие случилось во дворе по улице Залесского.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний житель Новосибирска, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, - рассказали в региональном ГУ МВД.

Теперь парень ответит перед судом по статье «Грабеж». Сейчас его заключили под стражу. Остается неизвестным местонахождение ювелирного изделия, стоимостью 60 тысяч рублей.

Правоохранители продолжают устанавливать детали произошедшего и причастность грабителя к другим кражам «ювелирки».

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