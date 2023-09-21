Греемся до конца недели: в Новосибирск придет жара под +22

В Новосибирске стоит бабье лето. Фото: Евгения ГУСЕВА

21 сентября в Новосибирске по-прежнему будет жарко. Синоптики обещают ночью +8…+10 градусов, днем +20…+22.

— Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Западный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью будет +3…+8 градусов, местами до +13, днем +18…+23. Ночью в отдельных районах небольшие дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туманы.

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