Греемся до конца недели: в Новосибирск придет жара под +22

В Новосибирске стоит бабье лето.
Фото: Евгения ГУСЕВА
21 сентября в Новосибирске по-прежнему будет жарко. Синоптики обещают ночью +8…+10 градусов, днем +20…+22.
— Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Западный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.
По Новосибирской области ночью будет +3…+8 градусов, местами до +13, днем +18…+23. Ночью в отдельных районах небольшие дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туманы.
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