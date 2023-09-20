В Новосибирске на рынке труда ожидается рекордный рост числа вакансий

В Новосибирске в сентябре 2023 года ожидается рекордный рост числа вакансий. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске в сентябре 2023 года ожидается рекордный рост числа вакансий. Вырисовываться тенденция начала еще в конце лета: в этом году вакансий было опубликовано на 54% больше, чем в прошлом.

Как сообщают аналитики портала «Зарплата.ру», сегодня на рынке труда запрос работодателей намного выше предложений от людей, ищущих работу.

— Ситуация и дальше будет развиваться в том же ключе. На рынок труда влияют демографическая яма, экономические потрясения и отъезд части трудоспособного населения в другие страны. Снижение числа соискателей связано и с отъездом мигрантов. Обычно они отправляют свой заработок переводами на родину, но сейчас из-за колебаний валютных курсов это стало менее выгодно, и многие решили вернуться домой, — пояснил аналитик Юрий Михеев.

Чаще всего работодатели ищут упаковщиков, операторов станков с ЧПУ, токарей, монтажников и инженеров ПТО.

На порядок выросло и число вакансий для инженеров-электриков, разнорабочих, фармацевтов, кладовщиков, сантехников и электромонтажников.

Чтобы привлечь людей, работодатели начали даже предлагать более высокую зарплату. Так, по итогам августа по сравнению с прошлым годом прирост зарплат составил 30%.

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