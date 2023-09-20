В Новосибирске после ремонта открылись бани на Петропавловской.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирске после ремонта открыли три номера и одно общее отделение бань на улице Петропавловской. В четверг и субботу попариться смогут мужчины, а в пятницу и воскресенье - женщины.
В общем отделении горожане смогут помыться за 293 рубля в час, а пенсионеры - за 136 рублей.
Ремонт бани длился месяц. Деньги на реконструкцию выделил город. Подрядчик отремонтировал теплотрассу, холодное водоснабжение и провел косметический ремонт. Так, в парных освежили деревянную обшивку и кафель. А в мужском отделении обновили потолок.
Во втором общем отделении ремонтные работы займут еще месяц.
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