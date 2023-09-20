На оборонные предприятия Новосибирской области за год устроились 7 тысяч человек

В Новосибирской области на оборонные предприятия за год устроились 7 тысяч человек.
Фото: Алиса ТИТКО
В Новосибирской области на оборонные предприятия за год устроились 7 тысяч человек. При этом на сегодняшний день 60 предприятий региона нуждаются в 2 тысячах сотрудников.
— В Новосибирской области проводятся выезды в сельские районы Новосибирской области для презентации предприятий. Уже состоялось 5 выездов с участием 10 предприятий ОПК. За консультациями и для собеседований по вопросам трудоустройства к работодателям обратились 250 жителей 9 сельских муниципальных районов Новосибирской области, — рассказала начальник управления занятости населения министерства труда и социального развития региона Ольга Лаврова.
Кроме всего прочего, в Новосибирской области сейчас работают программы краткосрочной подготовки взрослого населения по востребованным на предприятиях ОПК программам. Так, с помощью них, за счет федерального бюджета пошли учиться 183 человека. Всего до конца года переобучение пройдут 200 человек.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер