На оборонные предприятия Новосибирской области за год устроились 7 тысяч человек

В Новосибирской области на оборонные предприятия за год устроились 7 тысяч человек. Фото: Алиса ТИТКО

В Новосибирской области на оборонные предприятия за год устроились 7 тысяч человек. При этом на сегодняшний день 60 предприятий региона нуждаются в 2 тысячах сотрудников.

— В Новосибирской области проводятся выезды в сельские районы Новосибирской области для презентации предприятий. Уже состоялось 5 выездов с участием 10 предприятий ОПК. За консультациями и для собеседований по вопросам трудоустройства к работодателям обратились 250 жителей 9 сельских муниципальных районов Новосибирской области, — рассказала начальник управления занятости населения министерства труда и социального развития региона Ольга Лаврова.

Кроме всего прочего, в Новосибирской области сейчас работают программы краткосрочной подготовки взрослого населения по востребованным на предприятиях ОПК программам. Так, с помощью них, за счет федерального бюджета пошли учиться 183 человека. Всего до конца года переобучение пройдут 200 человек.

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