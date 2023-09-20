В зоне СВО погиб Константин Егоров из Новосибирской области. Фото: администрация Новокозловского сельсовета

В зоне СВО погиб 28-летний Константин Егоров из села Новокозловского Новосибирской области. Об этом сообщили в администрации сельсовета.

- 10 сентября при выполнении боевых задач погиб уроженец села Новокозловское Константин Андреевич Егоров, - говорится в сообщении.

Константин окончил Новосибирский колледж транспортных технологий имени Лунина. По образованию был слесарем по ремонту подвижного состава. Работал на АЗС.

В 2022 году его призвали в армию в рамках частичной мобилизации. У Константина остались мама и жена.

Прощание с военным пройдет 22 сентября с 11:00 до 13:00 в Козловском доме культуры.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber