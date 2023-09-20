В Новосибирске назвали «не совсем надежные» участки теплосетей. Фото: Даниил ОПАРИН

В Новосибирске назвали «не совсем надежные» участки теплосетей. На них ремонтные работы будут проводиться в октябре.

- На трех объектах работы продолжатся в октябре - на улицах Комбинатской, Связистов и Выборной, - сообщили в мэрии города.

Отмечается, что подключение домов к теплу пройдет вовремя. Отопление будут подавать по временной схеме.

Напомним, до 21 сентября в Новосибирске начали отапливать 160 учебных заведений, 25 больниц, 4 жилых дома и еще 42 объекта. Основной период подключений пройдет с 21 по 30 сентября. Тепло будут давать поэтапно.

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