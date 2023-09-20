В Новосибирске водитель седана сбил школьницу и уехал: его ищет ГИБДД

В Новосибирске неизвестный сбил школьницу и уехал. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Ленинском районе Новосибирска неизвестный водитель сбил девочку, переходившую дорогу. ДТП случилось вечером в среду, 20 октября.

— В 16: 25 водитель, предположительно, белого седана, ехал по улице Выставочной со стороны улицы Котовского, в сторону улицы Планировочная. У дома № 47 на улице микрорайон Горский он сбил 10-летнюю девочку, переходившую дорогу вне зоны пешеходного перехода, — сообщили в городской Госавтоинспекции.

Пострадавшую девочку доставили в больницу с различными травмами. А ГИБДД ищет водителя, сбившего ее. Всех, кто был свидетелем или знает что-либо о ДТП, просят сообщить об этом по телефонам 232-23-19 отдел розыска, 232-23-21, 232-23-51 дежурная часть, либо по адресу: улица Станционная, 24/1 полк ДПС ГИБДД Управления МВД России по Новосибирску.

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