Барнаулец отравил воду для мобилизованных

Мужчина отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

42-летний житель Барнаула отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных. Об этом сообщили в региональном УФСБ.

- Экспертиза установила, что вещество, которым мужчина отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных военнослужащих, в случае употребления могло вызвать острое пищевое отравление вплоть до летального исхода, - пояснили в ведомстве редакции «Толк».

Сейчас барнаульцу инкриминируют покушение на государственную измену и покушение на террористический акт. Он находится под стражей.

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