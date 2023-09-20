Барнаулец отравил воду для мобилизованных

Мужчина отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных.
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
42-летний житель Барнаула отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных. Об этом сообщили в региональном УФСБ.
- Экспертиза установила, что вещество, которым мужчина отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных военнослужащих, в случае употребления могло вызвать острое пищевое отравление вплоть до летального исхода, - пояснили в ведомстве редакции «Толк».
Сейчас барнаульцу инкриминируют покушение на государственную измену и покушение на террористический акт. Он находится под стражей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер