Юлия Колмакова представит Новосибирск на конкурсе красоты «Мисс Россия-2023». Фото: «Мисс Россия»

23-летняя Юлия Колмакова представит Новосибирск на конкурсе красоты «Мисс Россия-2023». Сейчас в Москве проходит подготовка конкурсанток.

В своем первом интервью организаторам девушка рассказала, для чего пришла на конкурс.

- Для меня это своего рода выход из зоны комфорта. Я в принципе очень стеснительный человек и немножко боюсь публики, - поделилась Юлия.

Она отметила, что является открытым, искренним и добрым человеком, умеющим жить здесь и сейчас.

Однако чем она будет удивлять жюри, сибирячка еще не решила.

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