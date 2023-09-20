Юлия Колмакова представит Новосибирск на конкурсе красоты «Мисс Россия-2023». Фото: «Мисс Россия»
23-летняя Юлия Колмакова представит Новосибирск на конкурсе красоты «Мисс Россия-2023». Сейчас в Москве проходит подготовка конкурсанток.
В своем первом интервью организаторам девушка рассказала, для чего пришла на конкурс.
- Для меня это своего рода выход из зоны комфорта. Я в принципе очень стеснительный человек и немножко боюсь публики, - поделилась Юлия.
Она отметила, что является открытым, искренним и добрым человеком, умеющим жить здесь и сейчас.
Однако чем она будет удивлять жюри, сибирячка еще не решила.
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