Первая особая экономическая зона появится в Новосибирской области

В Новосибирской области планируют обустроить особую экономическую зону. Фото: правительство НСО

Проект создания первой особой экономической зоны в Новосибирской области презентовали на XII Всероссийском форуме территорий развития и инвестиций «ИнПарк – 2023».

- Особая экономическая зона – территория c льготным режимом предпринимательской деятельности, на которой может применяться процедура свободной таможенной зоны. В этом и следующем году завершится разработка концепции ОЭЗ, будет сформирован пул первых потенциальных инвесторов и направлена заявка в Минэкономразвития РФ на получение статуса ОЭЗ, – сообщил врио министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Он также подчеркнул, что одна из ключевых задач Правительства региона – это формирование благоприятного инвестиционного климата в Новосибирской области. И важным инструментом повышения инвестиционной привлекательности территории, безусловно, является развитие подготовленных инвестиционных площадок, таких как индустриальные парки, промышленные зоны и особые экономические зоны.

ОЭЗ займет территорию порядка 600 га в 9 км от международного аэропорта «Толмачёво», в 3,5 км от Транссибирской железнодорожной магистрали и в непосредственной близости от крупнейшего за Уралом мультимодального транспортно-логистического центра «Сибирский», который расположен в Промышленно-логистическом парке Новосибирской области.

Там будет создан полный комплекс необходимой инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber