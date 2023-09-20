С начала года 7 тысяч человек пошли работать на предприятия оборонно-промышленного комплекса в Новосибирской области

Предприятиям ОПК региона требуется около 2 тысяч человек. Фото: правительство НСО

На сегодняшний день 60 предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) региона нуждаются в 2 тысячах работников. Среди таких компаний Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова, Новосибирский завод имени Коминтерна, Производственной фармацевтическая компания «Обновление», Новосибирский приборостроительный завод, Обособленное подразделение ПО «Курганприбор».

В большей степени требуются высококвалифицированные работники, а также специалисты с узкой специализацией. Это инженеры разной направленности, операторы станков с программным управлением, токари, техники, фрезеровщики, слесари механосборочных работ, монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов.

- Областными властями разработана и утверждена специальная «дорожная карта» по комплектованию кадрами предприятий ОПК Новосибирской области. В соответствии с дорожной картой организована работа мобильных пунктов по набору работников на предприятия ОПК, проводятся выезды в сельские районы Новосибирской области для презентации предприятий. Уже состоялось 5 выездов с участием 10 предприятий ОПК. За консультациями и для собеседований по вопросам трудоустройства к работодателям обратились 250 жителей 9 сельских муниципальных районов Новосибирской области, – подчеркнула начальник управления занятости населения министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольга Лаврова.

В целях кадрового обеспечения предприятий ОПК проводятся специализированные ярмарки вакансий в онлайн и офлайн форматах. Так, только по итогам федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» на работу на предприятия ОПК были приняты порядка 400 человек.

Реализуются программы краткосрочной подготовки взрослого населения по востребованным на предприятиях программам, в том числе с использованием средств федерального бюджета: в рамках действующей программы обучения работников предприятий ОПК на сегодняшний день заключены соглашения с семью предприятиями о предоставлении субсидий на обучение 183 человек на общую сумму 6,8 млн рублей. Всего до конца текущего года такое обучение пройдут 200 человек.

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