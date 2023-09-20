В Новосибирске под окнами многоэтажки нашли тело молодого парня.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ленинском районе Новосибирска у многоэтажек нашли тело молодого человека. Происшествие произошло на улице Полтавской, 29.
О случившемся сообщили очевидцы в соцсетях. В СК по Новосибирской области КП-Новосибирск подтвердили информацию о происшествии.
- Следственным отделом по Ленинскому району города Новосибирск проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения на придомовой территории одного из многоквартирных домов в Ленинском районе тела 22-летнего мужчины, - сообщили КП-Новосибирск в региональном Следкоме.
Следователи провели осмотр места трагедии. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.
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