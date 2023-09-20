В Новосибирске назвали имена владельцев крупнейших рынков города

Стало известно, кто владеет крупнейшими продуктовыми рынками в Новосибирске. Фото: Виктория МИНАЕВА

Стало известно, кто владеет крупнейшими продуктовыми рынками в Новосибирске. Об этом сообщает Atas.info.

Так, Центральным рынком управляет ООО «Рынок Центральный». Организация зарегистрирована в Барнауле Алтайского края. Учредителями выступают бизнесмен Александр Ракшин и его семья – супруга, сын и дочь.

Компания ООО «Ленинский рынок Новосибирского облпотребсоюза» была учреждена в 1993 году. Новосибирский облпотребсоюз как раз является держателем самого крупного пакета − 21,6%. Остальные доли распределены между 44 частниками. Один из них – председатель совета Новосибирского облпотребсоюза Станислав Липский. Сибиряку принадлежит наиболее значимый пакет 10,38%.

Что касается Октябрьского рынка, то до 2001 года 56,5% акции принадлежали облпотребсоюзу, а оставшиеся 43,5% − Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска. Информацию о владельцах после 2001 года не раскрывали.

В Хилокском рынке 88% принадлежат предпринимателю Анатолию Зяблову, 12% − его компаньону Валерию Масько. В начале сентября основатель рынка Анатолий Зяблов скончался. Как рассказал КП-Новосибирск председатель общественной организации «Союз поддержки и развития оптовых и розничных рынков НСО» Алексей Александров, его довела недобросовестная конкуренция.

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