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НовостиОбщество20 сентября 2023 8:33

Брала плату за занятия и не проводила их: под Новосибирском директора школы обвинили в присвоении денег

Под Новосибирском директора школы обвинили в присвоении денег
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Под Новосибирском директора школы обвинили в присвоении денег.

Под Новосибирском директора школы обвинили в присвоении денег.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Болотнинском районе НСО в одной из школ прошла прокурорская проверка. Она выявила то, что директор образовательного учреждения присваивала деньги. Подробности озвучили в прокуратуре.

– Руководитель школы в период с сентября 2022 по май 2023 года получала деньги за, якобы, проведение занятий с одним из учеников школы, находящимся на домашнем обучении. При этом по факту образовательный процесс не осуществляла, – сообщает прокуратура Новосибирской области.

Материалы проверки направили в СК. А там возбудили уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием служебного положения». Расследование дела контролируют в прокуратуре.

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