В Новосибирске СГК завершает масштабные работы на теплотрассах

Новые трубы прослужат долго благодаря многослойной защите. Фото: Пресс-служба СГК

До начала отопительного сезона в Новосибирске остаются считаные дни. В СГК рассказали, что ремонтные работы активно ведутся. На большинстве объектов они уже в завершающей стадии.

Например, капитальный ремонт магистральной теплотрассы закончили в центре города, на улице Коммунистической.

Здесь проложили трубы диаметром 700 миллиметров протяженностью 216 метров. Замена была необходима, потому что демонтированные трубы прослужили 33 года. В последние 5 лет они начали «сыпаться». Там устранили пять повреждений. Два из них - под Красным проспектом.

На улице Комсомольской готовятся к укладке асфальта. Фото: Пресс-служба СГК

В СГК уточнили, что по новому трубопроводу запустят теплоснабжение 22 сентября. Он питает теплом - 290 объектов, в том числе 180 домов, в которых живут 45 900 новосибирцев.

В Северо-Чемском жилмассиве специалисты закончили ремонт коммуникаций на улице Комсомольской. Объем работ здесь тоже был внушительный - 388 метров нового трубопровода диаметром 500 миллиметров. Сейчас идут работы по благоустройству и асфальтированию участка.

На оставшихся городских объектах работы на завершающей стадии.