В Новосибирской области родители-алиментщики задолжали детям миллион рублей. Фото: ГУ ФССП по НСО.

В селе Северное в Новосибирской области наказали отца-алиментщика. Его приговорили к 60 часам обязательных работ. Известно, что детям не платил не только он, но и их мать, 34-летняя женщина. В общей сложности горе-родители задолжали ребятишкам около миллиона рублей.

– Известно, что 40-летний отец-должник не работает официально, но периодически подрабатывает; 34-летняя мать-должница находится в отпуске по уходу за ребенком. Счета у должников нулевые. Однако арестовать имущество судебным приставам удалось. Арестованную бытовую технику должник сам реализовал, вырученные с продажи деньги направил детям. Родители общаются с ребятишками через соцсети, иногда пополняют счет на мобильную связь, – рассказали в ГУ ФССП по Новосибирской области.

Отрабатывать 60 часов отца отправили на муниципальное предприятие хозяйственного обслуживания.

Если он продолжит уклоняться от оплаты алиментов, его привлекут к уголовной ответственности.

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