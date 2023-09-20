11-летний ребенок покончил жизнь самоубийством в Новосибирске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске 11-летний ребенок покончил жизнь самоубийством в 2023 году. Всего с начала года самоубийство в городе совершили 8 детей.

– В 2023 году, за истекший период, поступило 492 сообщения о ЧС с несовершеннолетними. Из них 374 о суицидальных проявлениях. Было 8 фактов, к сожалению, завершенных суицидов. 3 из них – в Октябрьском районе, 2 – в Калининском. По одному – в Кировском, Ленинском и Центральном округе. По возрасту: самый младший возраст ребёнка, совершившего суицид в Новосибирске в 2023 году, – 11 лет. Самый старший – 17 лет, – рассказала Ирина Мухоркина, начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних опеки и попечительства мэрии Новосибирска.

Она добавила, что в 143 случаях подростки высказывали суицидальные мысли или проявляли суицидальное поведение, в том числе демонстративно-шантажное.

В 2022 году, по данным Ирины Мухоркиной, было 10 фактов совершенных детских суицидов. В 2021 году – 8 фактов детских суицидов.

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