В Новосибирске 11-летний мальчик-инвалид остался один в запертой квартире. Фото: МАСС.

В Октябрьском районе Новосибирска на улице Татьяны Снежиной помощь спасателей понадобилась ребёнку-инвалиду. Он остался один в запертой квартире. Дверь в помещение заблокировало, поэтому мама ребёнка не могла попасть домой.

– В 19:50 19 сентября спасатели прибыли на улицу Татьяны Снежиной. На обеспечение доступа в квартиру ушло 45 минут. Удалось открыть дверь в 20:45, – говорится в сводке МАСС.

Ребенка 2012 года рождения передали маме. За время пребывания без взрослых в квартире с ним ничего плохого не произошло. Помощь врачей мальчику-инвалиду не понадобилась.

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