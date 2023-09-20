На улице Коммунистической в Новосибирске завершают ремонт теплосетей

Работы находятся в завершающей стадии. Фото: мэрия Новосибирска

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел выездное совещание по капремонту тепломагистрали на улице Коммунистической. Работы там находятся в завершающей стадии.

Градоначальник подчеркнул, что в этом году в городе отремонтируют более 50 километров теплосетей. Основные объекты сдадут к началу отопительного сезона.

На трех объектах работы продолжатся и в октябре. Речь идет о теплосетях на улицах Комбинатской, Связистов и Выборной.

− Подключение домов при этом не пострадает, отопление будет подаваться по временной схеме. Ремонт участка теплосети на улице Коммунистической практически завершен, − сообщил Анатолий Локоть.

Тепломагистраль на Коммунистической имеет протяженность 216 метров в однотрубном исчислении. Работы там разделили на несколько этапов. Рабочие уже демонтировали железобетонные перекрытия и трубы на втором и третьих участках, установили трубопровод, сейчас заканчивают монтаж железобетонного канала.

К теплосети подключены 290 объектов. Это 180 многоквартирных домов, девять детских садов, четыре медучреждения, два вуза и 95 общественных зданий. Директор Западно-Сибирского филиала СГК Игорь Лузанов отметил, что от надежности этого участка зависит комфорт почти 46 тысяч человек.

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