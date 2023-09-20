В Новосибирске задержали вора: он стащил системный блок прямо с демонстрационной стойки

Фото: АБ ГВАРДИЯ

Задержание произошло вчера, 19 сентября, в 14.28 в Центральном районе Новосибирска.

Получив сигнал тревоги, ГБР-72 ГВАРДИИ прибыла в магазин цифровой и бытовой техники в ТРЦ «Галерея», на улице Гоголя. Администратор сообщил бойцам, что в зале находится человек, похитивший на прошлой неделе компьютер из магазина на улице Станиславского, и указал на мужчину примерно лет тридцати. Тот неспешно прохаживался между торговыми рядами, рассматривая продающуюся в магазине технику.

В подтверждение своих слов представитель торговой сети показал «гвардейцам» имеющуюся в его распоряжении видеозапись, на которой было видно, как мужчина заходит в магазин, берет с демонстрационной рекламной стойки системный блок компьютера стоимостью 79 тысяч рублей, и быстро выходит.

Бойцы ГБР задержали вора. Им оказался ранее судимый житель Новосибирска. Первым делом он принялся звонить своему адвокату. А из видеоархива тем временем были подняты записи еще нескольких кратких визитов данного гражданина в магазины торговой сети на улицах Станиславского и Б. Богаткова.

Задержанного похитителя бойцы ГБР передали в отдел полиции «Центральный».

Всего за минувшие сутки сотрудниками АБ ГВАРДИЯ на охраняемых объектах было пресечено 14 попыток хищения чужого имущества, в полицию переданы 9 задержанных за их совершение лиц.