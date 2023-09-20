На улице Есенина в Новосибирске загорелся силовой шкаф

Пламя охватило столб и силовой шкаф. Фото: стоп-кадр из видео «Инцидент Новосибирск»

В Новосибирске на улице Есенина загорелся шкаф питающей троллейбусной сети. ЧП произошло в среду, 20 сентября.

Публикация появилась в группе «Инцидент Новосибирск». На видео заметно, как пламя охватило столб и саму конструкцию. Рядом стоял троллейбус.

КП-Новосибирск обратилась за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

− Выезжали на улицу Есенина, где горел распределительный электрошкаф, расположенный на столбе. Подручными средствами открытое горение было ликвидировано, − рассказали КП-Новосибирск в МЧС.

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