Мёртвую пенсионерку нашли в запертой квартире на улице Революции в Новосибирске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жильцы дома на улице Революции в Первомайском районе Новосибирска вызвали спасателей. Они сообщили, что их престарелая соседка не выходит на связь: она не открывала дверь, не отвечала на звонки. Спасателям, прибывшим на место, пришлось вскрывать дверь:

– На обеспечение доступа в помещение ушел почти час. В квартире обнаружили тело женщины 1937 года рождения без признаков жизни, – говорится в сводке МАСС.

Что стало причиной смерти пенсионерки, покажет вскрытие. Тело передали сотрудникам полиции.

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