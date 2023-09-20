Алексей Крутовский назначен начальником Западно-Сибирского гидрометцентра

Новым начальником Западно-Сибирского УГМС стал Алексей Крутовский. Фото: Департамент Росгидромета по СФО

Новым начальником ФГБУ «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» стал Алексей Крутовский. Об этом сообщили на официальном сайте учреждения.

Алексей Олегович родился в 1972 году в городе Северск Томской области. Рос в семье работников атомной отрасли. В 1995 году с отличием окончил Томский государственный университет. Освоил специальность «Гидрология суши», став инженером-гидрологом.

После выпуска Алексей Крутовский два года отслужил в армии.

С 1990 по 2000 годы он плотно занимался научной деятельностью.

− Опубликовал ряд научных статей, защитил кандидатскую диссертацию по геоэкологии, русловым процессам рек. Прошел переобучение и получил дополнительную квалификацию «инженер-геодезист», − говорится в публикации.

В организациях, подведомственных Росгидромету, Алексей Олегович работает с 2005 года. Сначала был Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а потом – Рязанский.

Его неоднократно награждали за упорный труд и активную жизненную позицию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber