47-летняя женщина вылетела в кювет и погибла на трассе под Новосибирском. Фото: ГИБДД НСО.

Смертельная авария произошла на трассе в Убинском районе НСО. Там 47-летняя женщина-водитель вылетела в кювет, опрокинулась и погибла. Подробности сообщили в ГИБДД по НСО.

– Водитель 1976 года рождения, двигаясь на автомобиле «Тойота Карина» по автодороге Р-254 «Иртыш» со стороны г. Омска в сторону г. Новосибирска, на 1194 км автодороги после обгона съехала в левый кювет опрокинулась, – передает Госавтоинспекция.

В результате удара женщина получила несовместимые с жизнью травмы.

В ГИБДД проводят проверку случившегося. Устанавливают обстоятельства аварии.

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