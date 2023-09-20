Как оформить направление на МСЭ участникам СВО и членам их семей?

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Медико-социальная экспертиза (МСЭ) - это признание лица инвалидом и определение в установленном порядке потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, включая реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций организма.

Если участник СВО уволен с военной службы, ему необходимо обратиться в медицинскую организацию (независимо от ее организационно-правовой формы) по месту прикрепления для оформления направления на МСЭ.

Действующим военнослужащим для оформления направления на МСЭ необходимо обратиться в поликлиническое отделение ФГКУ «425 ВГ» МО РФ по адресу: ул. Нарымская, 4, телефон регистратуры (383) 221-36-30.

На медико-социальную экспертизу направляются граждане со стойкими расстройствами функций организма, решение об этом принимает врачебная комиссия медицинской организации.

Если участник СВО уже является инвалидом, то необходимо начать оформлять направление на МСЭ заблаговременно, до истечения срока инвалидности, указанного в справке. Экспертиза может проводиться заранее, но не более чем за 2 месяца до истечения установленного срока.

Если требуется внести изменения в индивидуальную программу реабилитации или абилитации (ИПРА), касающиеся, например, новых технических средств реабилитации (ТСР), мероприятий и услуг, предоставляемых инвалиду, то необходимо оформить направление на МСЭ с целью разработки ИПРА.

Для коррекции ИПРА в случае изменения персональных либо антропометрических (вес, рост) данных, если нужно уточнить характеристики ранее рекомендованных ТСР или исправить опечатки, направление оформлять не нужно. Достаточно подать заявление в Главное бюро МСЭ по Новосибирской области. Сделать это можно, обратившись лично, по адресу: г. Новосибирск, Красный пр-т, 86/2, либо отправив заявление по почтовому адресу: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40, корп. 20. Удобным способом является подача заявления на Едином портале госуслуг.

Если у вас возникли вопросы по прохождению медико-социальной экспертизы и разработке индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида), вы можете:

• обратиться по телефону Единого контакт-центра 8-800-10000-01;

• направить письмо по почтовому адресу ФКУ «ГБ МСЭ по Новосибирской области» Минтруда России: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40, корп. 20;

• направить обращение на сайте www.54.gbmse.ru.