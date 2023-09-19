Житель Бердска выплатил 1,4 миллиона долга, чтобы улететь в отпуск

Жителю Бердска пришлось выплатить крупный долг, чтобы улететь в отпуск. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жителю Бердска пришлось выплатить крупный долг, чтобы улететь в отпуск. Подробности раскрыли в ГУ ФССП России по Новосибирской области.

Мужчина задолжал 1,4 миллиона рублей. Выяснилось, что 47-летний местный житель часто попадает в список должников. В основном − из-за невыплаты штрафов ГИБДД.

− Судебный пристав вынес постановления о запрете на регистрационные действия в отношении земельного участка, на котором находится шашлычная должника, а также о запрете на выезд из страны, − говорится в публикации.

Спустя некоторое время должник явился в отделение судебных приставов. Мужчина сообщил, что у него запланирована поездка в Турцию. Сотрудники объяснили – уехать он сможет только после того, как полностью погасит долг. Через пару дней сибиряк выплатил необходимую сумму и улетел в отпуск.

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