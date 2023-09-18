В Новосибирске с 26 сентября начнется второе бабье лето. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске прогнозируют второе бабье лето. Потепление придет в город 26 сентября, считают синоптики портала Gismeteo.

После похолоданий и дождей в Новосибирске вновь потеплеет. С 26 сентября по 1 октября температура воздуха днем составит +20...+21 градус. Ночью столбики термометров понизятся до +9...+12 градусов. При этом будет ясно и малооблачно, без осадков.

Похолодание вернется в Новосибирск в понедельник, 2 октября. Сначала температура опустится до +16 градусов, а к воскресенью, 8 октября, - до +1 градуса днем. Ожидаются осадки, в том числе мокрый снег.

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