В Новосибирске с 26 сентября начнется второе бабье лето.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирске прогнозируют второе бабье лето. Потепление придет в город 26 сентября, считают синоптики портала Gismeteo.
После похолоданий и дождей в Новосибирске вновь потеплеет. С 26 сентября по 1 октября температура воздуха днем составит +20...+21 градус. Ночью столбики термометров понизятся до +9...+12 градусов. При этом будет ясно и малооблачно, без осадков.
Похолодание вернется в Новосибирск в понедельник, 2 октября. Сначала температура опустится до +16 градусов, а к воскресенью, 8 октября, - до +1 градуса днем. Ожидаются осадки, в том числе мокрый снег.
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