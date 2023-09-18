В Новосибирске собака на поводке вцепилась в руку пенсионерке. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске женщину укусила собака во дворе дома. Инцидент произошел 13 сентября на улице Дуси Ковальчук, 179/1.

Собака находилась на поводке без намордника. В какой-то момент мимо проходила пожилая женщина. Вероятно, ее резкие движения спровоцировали то, что собака укусила ее за руку.

По данному происшествию КП-Новосибирск обратилась в полицию.

- От женщины поступило заявление. Установлен хозяин собаки, ведется работа, - сообщили КП-Новосибирск в региональном ГУ МВД.

Правоохранителям предстоит выяснить все причины произошедшего.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber