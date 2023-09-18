В Новосибирске собака на поводке вцепилась в руку пенсионерке.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске женщину укусила собака во дворе дома. Инцидент произошел 13 сентября на улице Дуси Ковальчук, 179/1.
Собака находилась на поводке без намордника. В какой-то момент мимо проходила пожилая женщина. Вероятно, ее резкие движения спровоцировали то, что собака укусила ее за руку.
По данному происшествию КП-Новосибирск обратилась в полицию.
- От женщины поступило заявление. Установлен хозяин собаки, ведется работа, - сообщили КП-Новосибирск в региональном ГУ МВД.
Правоохранителям предстоит выяснить все причины произошедшего.
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