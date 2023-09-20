«Ну, все, там труп»: в Новосибирской области мужчина избил отца и сжег

Мужчину отдали под суд.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирской области отдали под суд мужчину, который избил своего отца и сжег. Он приехал к родственнику домой, когда тот пил.
- Отец начал учить мужчину жизни. Ему это не понравилось. Он ударил его по лицу и голове. В итоге, отец подсудимого скончался. Чтобы скрыть следы преступления, он поджег дом, - говорится в приговоре Куйбышевского районного суда.
Сдал мужчину таксист, который подвез его до вокзала. Во время беседы с ним, он сказал водителю, что недавно освободился, приехал домой, поругался с отцом и поджег его.
- Во время поездки он кому-то звонил, спрашивал, потушили пожар или нет. Потом сказал: «Ну, все, там труп», - следует из показаний водителя.
Было возбуждено уголовное дело по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
Мужчину приговорили к 9 годам исправительной колонии особого режима.
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