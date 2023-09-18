В Новосибирске СК проверит больницу, в которой ослеп 10-летний мальчик. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следком Новосибирской области проверит больницу, в которой в феврале ослеп 10-летний мальчик. Следственные органы возбудили уголовное дело по данному происшествию.

- По результатам проведенной доследственной проверки по обращению жителя областного центра следственным отделом по Кировскому району Новосибирска возбуждено уголовное дело за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, - говорится в сообщении Следкома.

Мальчику стало плохо в феврале 2023 года. Тогда педиатр, пришедшая домой к семье, поставила неправильный диагноз. Вскоре мальчику стало хуже, родители вызвали скорую. На ней ребенка сразу увезли в реанимацию. Оказалось, что у него диабет, которого медики никогда не диагностировали. За жизнь мальчика боролись больше полумесяца. Ребенок все-таки пришел в себя, но заново учился ходить, держать ложку, разговаривать. Все со временем восстановилось, кроме зрения.

Следователи проведут проверку для установления всех обстоятельств случившегося.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber