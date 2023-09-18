Под Новосибирском ищут владельцев вещей, оставленных в аварийно севшем самолете

Кто-то из детей оставил свою игрушку. Фото: https://vk.com/ubinadm54

Администрация Убинского района Новосибирской области обратилась к пассажирам самолета, совершившего аварийную посадку в поле 12 сентября. Местные власти сообщили, что кто-то из них забыл в салоне свои вещи.

Публикация появилась в официальной группе администрации «ВКонтакте». На фото – ждущие свои хозяев женские солнечные очки и солдатик.

Одна из пассажирок забыла солнечные очки. Фото: https://vk.com/ubinadm54

− Конечно, особой ценности эти вещи не представляют, но, возможно, они кому-то дороги как память, − говорится в тексте.

В администрации добавили, что часть «потеряшек» уже отправили владельцам. Возможно, очки и игрушка тоже вернутся домой.

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