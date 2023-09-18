В Новосибирске женщина угрожала суицидом в запертой квартире на Чапаева. Фото: МАСС.

Жильцы дома на улице Чапаева вызвали спасателей. Они рассказали, что их соседка ведет себя неадекватно и грозится покончить с собой. Специалисты незамедлительно выехали на место.

– Прибыв по адресу, сотрудники службы собрали информацию о происходящем. Доступ в квартиру обеспечивать не пришлось. Так как хозяйка сама открыла дверь, – говорится в сводке МАСС.

Оказалось, что грозившая свести счеты с жизнью женщина была пьяна. Помощь врачей ей не понадобилась, так как никакого вреда сибирячка, устроившая переполох, себе не нанесла.

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